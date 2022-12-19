Шеф польской полиции заявил, что не знал, что ему подарили боевой гранатомет

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Главный комендант полиции Польши Ярослав Шимчик не знал, что ему подарили боевой гранатомет вместо использованного тубуса. Об этом он сообщил в интервью изданию Rzeczpospolita.

Он пояснил, что после встречи с главой украинской полиции в Киеве они обменялись подарками. Шимчик вручил украинскому коллеге канцелярские принадлежности и бутылку польского алкоголя. В ответ он получил тубус от гранатомета, переделанный в динамик, которым можно пользоваться по Bluetooth.

"Он показал мне, как работает этот динамик", – сказал генерал.

Он добавил, что вторая встреча проходила в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. Там замглавы ведомства Дмитрий Бондарь показал польской делегации различные элементы использованного оружия из их повседневной службы.

"Это обезвреженные ракеты, гранатометы, элементы танков и самолетов. В конце разговора генерал Бондарь сказал, что у него есть для нас такой сувенир. Это была похожая туба от использованного гранатомета", – добавил шеф польской полиции.

На уточняющий вопрос польской делегации украинская сторона заверила, что это безопасное снаряжение, которое можно перевозить через границу и которое не содержит взрывчатых веществ.

По словам Шимчика, такие подарки на Украине вручают довольно часто. Аналогичный использованный элемент получил его заместитель, будучи недавно на Украине.

На границе главный комендант полиции Польши не сообщил о подарке, а его машину не проверяли, поскольку он проезжал по дипломатическому паспорту.

"А я не сообщал о подарке, потому что в нашем сознании это было не вооружение, а две использованные пустые тубы от гранатометов", – пояснил Шимчик.

Он уверен, что гранатомет в его кабинете выстрелил произвольно. О том, что он ни во что не целился, свидетельствуют разрушения. Туба гранатомета в момент взрыва стояла вертикально на полу, однако из такого гранатомета стреляют, положив его на плечо в горизонтальном положении.

Шимчик добавил, что впервые в жизни держал в руках гранатомет такого типа, поскольку не увлечен оружием, особенно строго военным.

При этом украинской стороне сразу же направили письмо с просьбой дать пояснения. До сих пор ответа не поступило. Расследованием происшествия занимаются спецслужбы с обеих сторон.

Инцидент произошел в штабе польской полиции 15 декабря. В результате происшествия Шимчик получил легкие ранения и был госпитализирован. Позже сообщалось, что глава полиции потерял слух.

Взрыв гранатомета произошел в момент, когда комендант хотел передвинуть подарки возле своего кабинета.

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