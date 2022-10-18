Угрозы обрушения дома в Ейске сейчас нет – МЧС

Фото: телеграм-канал "Министерство ГО и ЧС КК"

Угроза обрушения жилого дома в Ейске, поврежденного в результате ЧП с самолетом, в настоящее время отсутствует. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Олега Волынкина.

Волынкин отметил, что во вторник днем конструкции дома обследует специальная комиссия. Пока же на месте инцидента продолжаются аварийно-восстановительные работы, их планируется завершить в течение суток.

Крушение военного самолета Су-34 произошло в Ейске вечером 17 октября. Воздушное судно упало на жилой девятиэтажный дом на Коммунистической улице. В результате часть дома загорелась

Площадь пожара составляла 2 тысячи квадратных метров, огнем был охвачен подъезд целиком. По предварительным данным, пострадали 45 квартир, обрушены перекрытия с девятого по пятый этаж.

Жильцы многоэтажки были отправлены в пункты временного размещения. В районе полуночи огонь был полностью потушен.

Согласно последним данным, в результате происшествия погибли 13 человек, в том числе трое детей. Пострадали между тем 19 человек. В ходе спасательной операции удалось спасти 68 человек.

По факту ЧП следователи возбудили уголовное дело. На место были отправлены криминалисты центрального аппарата СК РФ. Кроме того, проверку организовала прокуратура.



В результате падения самолета в Ейске погибли 13 человек

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