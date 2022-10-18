Угрозы жизни для 15 из 19 пострадавших в результате ЧП с самолетом в Ейске нет – медики

Фото: телеграм-канал "Министерство ГО и ЧС КК"

Жизни 15 пострадавших в результате ЧП с самолетом в Ейске Краснодарского края ничего не угрожает, сообщили ТАСС в центральной районной больнице, где они лежат.

"В реанимации остаются три человека. Там положительная динамика, они все остаются у нас. Угрозы для жизни тех, кто находится в ейской больнице, нет", – заявили в медучреждении.

Всего госпитализированы 19 человек. Четверо из них, включая двоих находившихся в реанимации детей, отправлены в краевые больницы в Краснодар. В краевой ожоговый центр, в частности, направлен мужчина с ожогами 70% поверхности тела.

ЧП произошло вечером 17 октября. При выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на девятиэтажный жилой дом на улице Коммунистической в Ейске Краснодарского края. Летчики катапультировались.

В результате часть дома загорелась. Площадь пожара составляла 2 тысячи квадратных метров, огнем был охвачен подъезд целиком. Погибли 13 человек – 10 взрослых и 3 детей. Еще 19 человек пострадали, из них 5 детей. В ходе спасательной операции удалось спасти 68 человек.

По предварительным данным, пострадали 45 квартир, обрушены перекрытия с девятого по пятый этаж. Кроме того, на месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. Жильцы многоэтажки были отправлены в пункты временного размещения.

Позже в МЧС сообщили, что возгорание в многоэтажке было локализовано. Эвакуацию жителей рядом расположенных домов отменили. В районе полуночи огонь был полностью потушен.

Прокуратура организовала проверку по факту падения самолета в Ейске. СК РФ по факту произошедшего возбудил уголовное дело. Там также уточнили, что на место падения самолета были отправлены криминалисты центрального аппарата ведомства.



В результате падения самолета в Ейске погибли 13 человек

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