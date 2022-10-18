Более 500 человек размещены у родственников после ЧП в доме Ейска

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Более 500 человек после ЧП в многоквартирном доме в краснодарском Ейске находятся у родственников и знакомых, сообщает краевой оперштаб.

Всего в доме прописаны 675 человек, среди которых 76 детей. В Пункты временного размещения эвакуировали 23 человека, в том числе 6 детей.

ЧП произошло вечером 17 октября. При выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на девятиэтажный жилой дом на улице Коммунистической в Ейске Краснодарского края. Летчики катапультировались.

В результате часть дома загорелась. Площадь пожара составляла 2 тысячи квадратных метров, огнем был охвачен подъезд целиком. Погибли 13 человек – 10 взрослых и 3 детей. Еще 19 человек пострадали, из них 5 детей.

По предварительным данным, пострадали 45 квартир, обрушены перекрытия с девятого по пятый этаж. Кроме того, на месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. Жильцы многоэтажки были отправлены в пункты временного размещения.

Прокуратура организовала проверку по факту падения самолета в Ейске.

По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело. Там также уточнили, что на место падения самолета были отправлены криминалисты центрального аппарата ведомства.

Позже в МЧС сообщили, что возгорание в многоэтажке было локализовано. Эвакуацию жителей рядом расположенных домов отменили. Позже пожар полностью потушили.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!