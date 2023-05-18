Троим женщинам предъявили обвинение по делу о продаже младенца на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Троим женщинам предъявили обвинение по уголовному делу о продаже младенца на севере Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного главка Следственного комитета.

По версии следствия, женщины 1977, 1984 и 1993 годов рождения, действуя организованной группой, попытались продать в одном из торговых центров девочку 2023 года рождения. От покупательницы, действующей в рамках оперативно-розыскного мероприятия "оперативный эксперимент", они получили за ребенка денежные средства в размере 60 тысяч рублей.

Сразу после составления расписок о получении денег и передачи ребенка сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленниц. В ходе допроса они вину не признали. В ближайшее время им изберут меру пресечения.

Согласно предварительным данным, 29-летняя женщина родила девочку 8 мая 2023 года в Твери. Впоследствии вместе с двумя женщинами 39 и 46 лет она приняла решение ее продать. Преступление они совершили 15 мая, а покупателем выступила женщина, которая действовала в рамках проводимого оперативного мероприятия.

Накануне Следственное управление СК по столице возбудило уголовное дело по статье о торговле людьми, совершенной организованной группой. Столичная прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств преступления.