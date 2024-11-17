Взрыв произошел в заводском цехе в результате атаки БПЛА в Удмуртии

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Взрыв произошел в заводском цехе в Удмуртии после атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Бречалов в своем телеграм-канале.

"Сегодня ранним утром поступило сообщение о взрыве по адресу Ленина 101, заводской цех. По предварительной информации, упал беспилотный летательный аппарат. На производстве выбило стекла, но серьезных разрушений нет. Персонал эвакуирован", – сообщил он.

Бречалов уточнил, что в результате атаки пострадал один человек, его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Глава региона подчеркнул, что на месте происшествия работают все оперативные службы.

Ранее при атаке беспилотников в Воронежской области повреждения получили два предприятия в Аннинском и Новохоперском районах. На одном из них произошел пожар после падения БПЛА. Возгорание специалисты оперативно потушили. Однако два работника предприятия получили ранения в результате атаки.

До этого ВСУ атаковали дронами-камикадзе порт Бердянска. Против украинских беспилотников сработала система противовоздушной обороны.

Пострадавшими в результате удара числятся три человека. Их с различными травмами доставили в больницу.