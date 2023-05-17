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Писателю Захару Прилепину проведут еще одну операцию для скорейшего восстановления, сообщает пресс-служба писателя.

Такое решение было принято по результатам консультаций с федеральными научно-исследовательскими медицинскими центрами. До этого Прилепин останется в палате интенсивной терапии.

6 мая автомобиль, в котором находился Прилепин и сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин, был взорван. В результате произошедшего писатель получил травмы, а Шубин погиб.

Прилепин был прооперирован и введен в медикаментозный сон, из которого его вывели 7 мая.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на писателя, после чего сотрудники полиции смогли задержать подозреваемого.

Мужчина по имени Александр Пермяков признался в содеянном и рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что в 2018 году его завербовали украинские спецслужбы.

Суд постановил арестовать Пермякова на два месяца. Ему были предъявлены обвинения по статьям "Террористический акт" и "Незаконный оборот оружия".

