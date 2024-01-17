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Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Жителям рекомендуется на время тревоги проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома.

В ночь на 5 января дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 36 украинских беспилотников над Крымом и один дрон над территорией Краснодарского края. Это была очередная попытка Украины совершить террористическую атаку при помощи БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.

Вечером 4 января в Севастополе была объявлена воздушная тревога. По словам Развожаева, ВС РФ отражали атаку украинских войск. В частности, системы противовоздушной обороны сбили несколько воздушных целей. Через некоторое время в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник в северо-западной части акватории Черного моря.