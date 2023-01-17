Система ПВО сработала в Белгородской области – губернатор

Фото: Минобороны России

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны. Об этом в ночь на вторник, 17 января, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Оперативные службы уточняют последствия на земле", – написал политик в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

11 января ВСУ обстреляли село Старый Хутор Валуйского городского округа в Белгородской области. Никто из людей не пострадал. Как сообщал губернатор региона, осколки снаряда повредили линию электропередачи и выбили окна в пяти частных домовладениях.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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