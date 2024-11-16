Состояние пяти пострадавших при пожаре в Одинцове оценивают как тяжелое

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Состояние пяти пострадавших при пожаре в Одинцове остается тяжелым. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные министерства здравоохранения региона.

"Пять пострадавших в пожаре, из них трое детей, продолжают находиться в медорганизациях, подведомственных минздраву Московской области. Врачи оценивают состояние пациентов как тяжелое. Специалисты оказывают всю необходимую медицинскую помощь", – рассказали в ведомстве.

Пожар в здании благотворительной организации помощи женщинам в Одинцове произошел накануне. К тушению привлекли 15 спасателей и три единицы техники.

В результате происшествия пострадали трое мальчиков возрастом 6 месяцев, 1,5 года и 3 года, а также две женщины 22 и 35 лет, уточнил глава округа Андрей Иванов. Предварительной установлено, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание обогревателя на втором этаже.

Огнеборцам удалось полностью справиться с пламенем к утру субботы, 16 ноября.

