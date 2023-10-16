Водитель попавшего в ДТП в Приморье автобуса не учел скоростной режим

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Водитель туристического автобуса, попавшего в ДТП в Приморье, по предварительным данным, не учел скоростной режим, сообщается в телеграм-канале управления МВД по региону.

Речь идет о 50-летнем гражданине КНР. Сам автобус, принадлежащий китайской компании, ехал из Китая в Уссурийск. В автобусе находились, по разным данным, около 50 пассажиров – все россияне.

Сообщение о ДТП с участием туристического автобуса на 73-м километре дороги Раздольное – Хасан вблизи поселка Барабаш поступило в полицию 16 октября в 14:48 по местному времени. По предварительной информации, водитель рейсового транспорта не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил съезд в кювет.

В Минздраве Приморского края сообщили, что в больницу после аварии доставили 30 пострадавших, 29 из них госпитализировали. К эвакуации в медучреждения Владивостока готовят четырех пациентов. Еще два человека погибли.

Следственный комитет РФ по Приморскому краю возбудил уголовное дело по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение правил дорожного движения". К месту ДТП отправили вертолет Территориального центра медицины катастроф.

Автобус с туристами перевернулся в Приморье