Электроснабжение восстановлено в нескольких муниципалитетах Приморья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Подачу электроэнергии возобновили в некоторых муниципалитетах Приморья и в городах Находке и Большой Камень. Об этом сообщается в телеграм-канале Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК).

"На данный момент восстановлено электроснабжение потребителей Пожарского, Лесозаводского, Спасского, Кировского районов, а также в городах Находке, Большой Камень", – уточняется в сообщении.

Также были включены некоторые подстанции во Владивостоке, частично запитаны потребители Ленинского, Советского и Первомайского районов.

По команде системного оператора энергетики будут производить включение оборудования подстанций как в автоматическом, так и в ручном режимах, добавила компания.

Проблемы с подачей электроэнергии произошли в Приморье 16 августа из-за замыкания оборудования сетей Волжской сетевой компании, из-за чего была включена защита на блоках 1, 6, 3. При этом в компании ДРСК указали, что предварительной причиной отключения электроснабжения стало технологическое нарушение работы оборудования Приморской ГРЭС.

На фоне этого медучреждения перевели на резервные источники питания. Движение поездов в Приморском крае было приостановлено, поскольку на участках Кругликово – Находка и Угловая – Владивосток произошло отключение подстанций.

При этом аэропорт Владивостока работает в штатном режиме, а рейсы вылетают и прилетают по графику.

