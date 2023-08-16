Спецборт МЧС РФ вылетел из Махачкалы в Москву с 16 пострадавшими от взрыва на АЗС

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спецборт МЧС России – самолет Ил-76 – вылетел из Махачкалы в аэропорт Раменское с 16 пострадавшими в результате взрыва на автозаправке. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

В МЧС отметили, что воздушное судно оснащено современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, которые позволяют оказывать медпомощь во время полета.

14 августа в автосервисе возле торгового центра "Глобус" в Махачкале произошел взрыв. Там возник пожар, который перекинулся на расположенную поблизости АЗС. В результате происшествия погибли 35 человек, еще 80 пострадали.

В Кумторкалинском районе Дагестана, где случилось ЧП, ввели режим чрезвычайной ситуации. По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело.

В больницах Дагестана остаются 47 пострадавших при взрыве на автозаправке