Ynet: число жертв иранских обстрелов по Израилю достигло восьми

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Число погибших из-за иранских обстрелов Израиля достигло возьми, сообщает портал Ynet.

По данным СМИ, из-под обломков на месте падения иранской ракеты в израильском городе Хайфа извлекли тела еще трех погибших, которые ранее числились пропавшими без вести.

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац пригрозил в соцсети Х, что жители Тегерана "скоро заплатят цену" за действия властей Исламской Республики.

"Высокомерный диктатор в Тегеране превратился в трусливого убийцу, который ведет прицельные обстрелы гражданского населения Израиля, чтобы удержать Армию обороны Израиля от продолжения атаки, которая подрывает его возможности", – говорится в публикации Каца.

При этом, как пишет агентство Mehr, депутаты парламента Ирана во время пленарного заседания зачитали и рассмотрели законопроект об укреплении вооруженных сил страны на фоне конфликта с Израилем.

Конфликт между государствами обострился после атаки Израиля на несколько военных объектов Ирана, в том числе на предприятие по обогащению урана. По словам иранского президента Масуда Пезешкиана, народу нужно отложить в сторону разногласия, чтобы выступить единым фронтом против агрессии еврейского государства.

В ночь на 16 июня Иран в том числе поразил ракетой электростанцию в Хайфе. Также журналисты сообщали о попадании еще одного снаряда в высотное здание в Тель-Авиве.