Роспотребнадзор взял пробы воздуха в районе пожара на Южнопортовой улице

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Москве"

Роспотребнадзор Москвы взял пробы воздуха в районе пожара, который произошел в ангаре на Южнопортовой улице во вторник, 16 мая. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

"Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Москве в Юго-Восточном округе <...> организован отбор проб атмосферного воздуха для исследования на вещества, свойственные процессу горения", – сообщается в заявлении.

Специалисты взяли под контроль ситуацию по состоянию воздуха в этом районе.

Мусор загорелся в одноэтажном ангаре на юго-востоке города 16 мая. Информация о происшествии поступила в дежурную часть в 12:33. Пожар произошел на улице Южнопортовой, дом №19, строение 1.

Позже огонь распространился на площади 1,8 тысячи квадратных метров. Пожарной бригаде удалось его ликвидировать в 16:22. В борьбе с огнем пришлось задействовать пожарный поезд и вертолет.

