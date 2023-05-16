Открытый огонь ликвидировали в ангаре на юго-востоке Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Пожарной бригаде удалось ликвидировать открытый огонь, который охватил ангар в промзоне на юго-востоке столицы. Об этом МЧС России сообщило в своем официальном телеграм-канале.

"В 16:22 открытое горение ликвидировано", – говорится в публикации.

До этого сообщалось о локализации пламени на площади 1,8 тысячи квадратных метров. В борьбе с огнем пришлось задействовать пожарный поезд и вертолет.

Ранее стало известно, что мусор загорелся в отдельно стоящем одноэтажном ангаре на юго-востоке города. Информация о происшествии поступила в дежурную часть в 12:33. Пожар произошел на улице Южнопортовой, дом №19, строение 1.

Позже огонь распространился на площади 1,8 тысячи квадратных метров. Уточнялось, что участок, где вспыхнул пожар, не относится к Московскому автомобильному заводу "Москвич". В пресс-службе предприятия подчеркнули, что организация работает в штатном режиме.

