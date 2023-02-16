Скончалась пострадавшая при крушении Су-34 в Ейске шестилетняя девочка

Фото: телеграм-канал "Министерство ГО и ЧС КК"

Количество погибших при падении самолета Су-34 в Ейске возросло до 16 человек – в больнице скончалась пострадавшая при крушении бомбардировщика шестилетняя девочка. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава Ейского района Роман Бублик.

"Только что к нам пришла трагическая весть. В больнице города Краснодара скончалась шестилетняя Ксюша Холод, пострадавшая при падении самолета Су-34 по улице Коммунистической, 20/1. В мире нет ничего более опустошающего, чем смерть ребенка", – отметил он.

Самолет потерпел крушение вечером 17 октября 2022 года. Он упал в жилом районе в ходе набора высоты. В результате катастрофы в соседнем доме начался пожар, который распространился на 17 квартир. Летчики, находящиеся внутри самолета, смогли катапультироваться.

Также в силовых структурах говорили, что причиной падения самолета стало попадание в двигатели двух птиц. Останки двух чаек были найдены экспертами при осмотре обломков самолета. Это обстоятельство и привело к возгоранию одного из двигателей воздушного судна.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что основные работы по восстановлению дома после падения самолета в Ейске запланировали завершить к маю 2023 года. Он отметил, что третий подъезд дома разбирать будут полностью, второй и четвертый – частично. Общая площадь восстановительных работ составит чуть более 7 тысяч квадратных метров.

Трое пострадавших в результате ЧП в Ейске выписаны из больницы

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