Причиной крушения самолета в Ейске стало попадание птиц в двигатели

Фото: телеграм-канал "Министерство ГО и ЧС КК"

Причиной падения бомбардировщика Су-34 в Ейске стало попадание в его двигатели двух птиц. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

Как уточняется, останки двух чаек найдены экспертами при осмотре обломков самолета. Это обстоятельство и привело к возгоранию одного из двигателей самолета.

Самолет Су-34 упал на жилой дом в Ейске 17 октября. ЧП случилось в процессе выполнения тренировочного полета. Летчики, находящиеся внутри самолета, смогли катапультироваться. По факту ЧП Следственный комитет России возбудил уголовно дело.

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