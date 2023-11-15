Место повреждения Balticconnector расположено рядом с ниткой "Северного потока" – СМИ

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Прорыв эстонско-финского газопровода Balticconnector произошел в месте между двумя нитками российского газопровода "Северный поток", сообщил портал эстонского государственного телерадиовещания ERR.

По данным эстонской энергетической компании Elering, часть трубы оказалась смещенной на 100 метров дальше от маршрута в результате инцидента, в котором подозревается судно Newnew Polar Bear, зарегистрированное в Гонконге.

Место повреждения расположено всего в 900 метрах от трубы "Северного потока". Уточняется, что якорь китайского судна мог также повредить и эстонско-финский, и эстонско-шведский кабели связи.

"Этот факт, пока неизвестный общественности, придает вес вопросу о том, был ли разрыв Balticconnector чем-то иным, чем просто несчастным случаем", – заключили в СМИ.



Ранее экспертиза центральной криминальной полиции Финляндии усилила подозрения в том, что найденный на месте повреждения газопровода Balticconnector якорь может принадлежать китайскому судну. Они уже связались с властями КНР, чтобы расширить сотрудничество в раскрытии дела.

Кроме того, из-за инцидента мог также пострадать и российский кабель связи между магистральной цифровой сетью РФ и Калининградской областью. Сейчас работоспособность линии досрочно восстановлена.

Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки 8 октября. Трубопровод сможет возобновить работу не ранее апреля 2024 года.

Между тем в канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте не исключили, что газопровод мог получить повреждения в результате диверсии. По словам министра охраны окружающей среды и климата Кайя Мюккянена, поломка вызвана внешними силами.

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