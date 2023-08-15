Тяжело пострадавших при взрыве в Махачкале могут эвакуировать в Москву

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Всех пациентов, получивших серьезные травмы в результате взрыва на АЗС в Махачкале, могут эвакуировать в федеральные и столичные медучреждения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого замглавы Минздрава РФ Виктора Фисенко.

"Мы предполагаем, что все тяжелые пациенты, которые находятся в Махачкале, будут эвакуированы в федеральные центры Минздрава России и в лечебные учреждения города Москвы", – сказал чиновник.

По его словам, после инцидента в больницах столицы Дагестана продолжают оставаться больше 60 человек, из которых 11 находятся в тяжелом состоянии. Утром 15 августа для помощи местным врачам были доставлены московские специалисты, в том числе из Федерального центра медицины катастроф.

Как рассказал глава Ассоциации АЗС Дагестана Юсуп Чарабураев, мощность взрыва, который произошел накануне в Махачкале, составила 35 тонн в тротиловом эквиваленте. Он уточнил, что в автосервисе, где и произошел взрыв, находилось порядка 90–100 тонн аммиачной селитры.

14 августа в автосервисе возле торгового центра "Глобус" в Махачкале произошел взрыв. Там возник пожар, который перекинулся на расположенную поблизости АЗС. В результате происшествия погибли 35 человек, еще 80 пострадали.

В Кумторкалинском районе Дагестана, где случилось ЧП, ввели режим чрезвычайной ситуации. По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело по статье об "Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц".

Для психологической помощи и информационной поддержки граждан была запущена горячая линия. Обратиться можно по телефону 8 (872) 239-99-99.



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