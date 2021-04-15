Мэр Геленджика сообщил, что в кабинетах у двух его замов и помощника проходят обыски

12:12
Фото: Москва 24/Никита Симонов
В кабинетах двух заместителей главы Геленджика и его помощника проводят обыски сотрудники ОБЭП, сообщил мэр города-курорта Алексей Богодистов в своем telegram-канале.
Он рассказал, что выехал на совещание в краевую администрацию.
"В кабинетах трех сотрудников администрации начались обыски, проводят сотрудники ОБЭП геленджикского отдела полиции. Сообщаю об этом, чтобы никакие паблики не искажали данную информацию", – написал Богодистов.
Ранее против арестованного за вымогательство мэра Майкопа Андрея Гетманова возбудили уголовное дело. Его обвиняют в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.
По данным следствия, не позднее 24 марта 2021 года подозреваемый приобрел боевые патроны к нарезному огнестрельному оружию, которые хранил в своем доме. Их изъяли в ходе обыска. Основанием для обыска послужило ранее возбужденное против чиновника дело о вымогательстве.
Гетманова задержали 24 марта 2021 года. Майкопский городской суд арестовал бывшего мэра до 23 мая 2021 года включительно.
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