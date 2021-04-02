Против мэра Майкопа возбудили еще одно уголовное дело

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Против арестованного за вымогательство мэра Майкопа Андрея Гетманова возбудили еще одно уголовное дело. Его обвиняют в незаконном приобретении и хранении боеприпасов. Об этом сообщается на сайте управления СК РФ по Адыгее.

По данным следствия, не позднее 24 марта 2021 года подозреваемый приобрел боевые патроны к нарезному огнестрельному оружию, которые хранил в своем доме. Их изъяли в ходе обыска.

Основанием для обыска послужило ранее возбужденное против чиновника дело о вымогательстве.

Следствие установило, что в мае 2018 года Гетманов встретился в своем кабинете с предпринимателем, который выращивал и реализовывал сельскохозяйственную продукцию. Подозреваемый, желая получить право на чужое имущество, потребовал от бизнесмена обменять земельные участки, расположенные на территории Майкопского района республики.

Предприниматель отказался от сделки, поскольку участки имели неравнозначную стоимость с разницей более 5 миллионов рублей.

После этого предпринимателю стали угрожать расправой. В результате мужчина согласился выполнить незаконное требование и совершить обмен земельными участками на невыгодных условиях.

Гетманова задержали 24 марта 2021 года. Майкопский городской суд арестовал бывшего мэра до 23 мая 2021 года включительно.