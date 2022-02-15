Шестерых членов ОПГ задержали в Казахстане

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В Казахстане правоохранители задержали шестерых членов организованной преступной группировки, которые принимали участие в беспорядках в Алма-Ате. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности республики.

"КНБ совместно с МВД проведена крупномасштабная спецоперация по пресечению противоправной деятельности ОПГ "Казахстанские", состоящей из числа бывших спортсменов и ранее судимых лиц", – говорится в сообщении.

В ходе обысков в жилищах подозреваемых правоохранители изъяли оружие, боеприпасы, спецсредства, а также предметы, которые подтверждают их участие в мародерстве в январе в Алма-Ате. В ходе следственно-оперативных мероприятий участники ОПГ выдали принадлежащие им схроны с оружием.

"В Енбекшиказахском районе Алматинской области обнаружены два схрона, из которых изъяты 44 единицы огнестрельного и 3 единицы холодного оружия, а также 20 боеприпасов", – говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящее время специалисты проводят идентификацию изъятого вооружения.

Ранее Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что республика стала жертвой международных банд, которые вторглись в январе воспользовавшись ситуацией. По словам российского лидера, для ликвидации последствий беспорядков понадобится немало усилий, однако Казахстан твердо стоит на ногах.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Впоследствии они переросли в беспорядки.

На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой оказать помощь в вопросе стабилизации обстановки внутри страны, после чего организация приняла решение направить в республику миротворческие силы.

13 января миротворцы начали передачу охраняемых объектов Казахстана республиканским правоохранительным органам, а также подготовку к возвращению в пункты постоянного базирования.

