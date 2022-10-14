Съемочная группа телекомпании "Звезда" попала под обстрел в ДНР

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Съемочная группа телекомпании "Звезда" попала под обстрел в районе поселка Невельское Донецкой Народной Республики. Об этом сообщается на сайте канала.

Корреспондент "Звезды" Роман Закурдаев рассказал, что они снимали позиции, которые Народная милиция ДНР отбила у бойцов ВСУ.

"Когда закончили снимать, уже возвращались, как начались прилеты. Возвращались уже к машине, как начался обстрел. Мы быстро спустились в ближайший блиндаж и пережидали обстрелы там. Было как минимум шесть-семь прилетов. По ощущениям, снаряды ложились рядом с нами", – рассказал журналист.

Закурдаев добавил, что группа дождалась паузы, выбежала из блиндажа, села в машину и быстро уехала в сторону города. В результате никто не пострадал.

По его словам, Вооруженные силы Украины могли узнать позиции съемочной группы с беспилотников или накрывать артиллеристов, которые находились неподалеку.

Ранее под обстрелом украинских боевиков в районе Васильевки в Запорожской области оказались сотрудники RT. Когда журналисты снимали работу казачьего штурмового батальона "Таврида", ВСУ открыли огонь из гранатометов и подствольников. В результате происшествия пострадавших нет, журналисты смогли спрятаться в подвале одного из разрушенных зданий.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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