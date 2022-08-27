Ведущая Юлия Барановская попала под обстрел в Донецке

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Российская телеведущая Юлия Барановская, известная по телешоу "Мужское / Женское", попала под обстрел ВСУ в центре Донецка. Об этом сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что в момент инцидента ведущая участвовала в съемках проекта "Женщины Донбасса". Последствия обстрела попали на видео. В результате повреждены оказались два автомобиля, попадали ветви деревьев.

Как рассказала сама Барановская, с начала спецоперации она уже неоднократно приезжала в Донбасс на съемки сюжетов для "Первого канала". Новый проект ведущей посвящен историям 30 женщин, которые оказались в условиях вооруженного конфликта.

В начале июня в Северодонецке под обстрел попал корреспондент телеканала "Звезда" Валентин Гвоздев. В результате он получил ранение. Как рассказал сам журналист, обстрел велся польскими минами, которые невозможно услышать.

