Съемочная группа RT попала под обстрел ВСУ в Запорожской области

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Сотрудники RT оказались под обстрелом украинских боевиков в районе Васильевки в Запорожской области. Об этом сообщает телеграм-канал телеканала.

"Националисты открыли огонь из гранатометов и подствольников, когда журналисты снимали работу казачьего штурмового батальона "Таврида". Также использовали разведывательный дрон", – отмечается в сообщении.

Уточняется, что в результате происшествия пострадавших нет, журналисты смогли спрятаться в подвале одного из разрушенных зданий. В настоящее время съемочная группа уже покинула небезопасную зону.

Ранее российская телеведущая Юлия Барановская, известная по телешоу "Мужское / Женское", попала под обстрел ВСУ в центре Донецка. В момент инцидента ведущая участвовала в съемках проекта "Женщины Донбасса".

Последствия обстрела попали на видео. В результате повреждены оказались два автомобиля, попадали ветви деревьев.

