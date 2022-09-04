Съемочная группа RT попала под обстрел ВСУ в Запорожской области

04 сентября, 21:14
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Сотрудники RT оказались под обстрелом украинских боевиков в районе Васильевки в Запорожской области. Об этом сообщает телеграм-канал телеканала.
"Националисты открыли огонь из гранатометов и подствольников, когда журналисты снимали работу казачьего штурмового батальона "Таврида". Также использовали разведывательный дрон", – отмечается в сообщении.
Уточняется, что в результате происшествия пострадавших нет, журналисты смогли спрятаться в подвале одного из разрушенных зданий. В настоящее время съемочная группа уже покинула небезопасную зону.
Ранее российская телеведущая Юлия Барановская, известная по телешоу "Мужское / Женское", попала под обстрел ВСУ в центре Донецка. В момент инцидента ведущая участвовала в съемках проекта "Женщины Донбасса".
Последствия обстрела попали на видео. В результате повреждены оказались два автомобиля, попадали ветви деревьев.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: