Украинский дипломат утонул в озере Севан в Армении – СМИ

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Украинский дипломат утонул в озере Севан в Армении 13 августа. Об этом сообщает онлайн-ресурс shamshyan.com.

О случившемся также проинформировала армянская полиция, не назвав имени и гражданства погибшего.

"По данным shamshyan.com, утонувшим является советник посла Украины в Армении С.О", – отметил онлайн-ресурс.

Sputnik Армения со ссылкой на собственные источники подчеркивает, что утонувшим мужчиной является временный поверенный в делах Украины в стране Александр Сенченко. Украинское посольство, в свою очередь, никаких данных не сообщало.

До этого СМИ сообщали, что Астана отказалась утвердить кандидатуру бывшего главы подконтрольной Киеву части ЛНР Сергея Гайдая на посту посла Украины в Казахстане.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил предыдущего посла в Казахстане Петра Врублевского осенью прошлого года. Такое решение было связано с заявлением Врублевского, что киевский режим "старается убить как можно больше русских, чтобы меньше пришлось убивать их детям".

В ответ МИД РФ вызвал посла Казахстана Ермека Кошербаева. Официальный представитель ведомства Мария Захарова высказала надежду на скорейшую высылку Врублевского из Казахстана и отметила, что УК страны предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет за разжигание национальной розни.

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