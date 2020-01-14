Подозреваемая в покушении на убийство жены депутата в Москве сотрудничает со следствием

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Следствие просит Гагаринский суд Москвы отправить под домашний арест Ирину Погарченко, подозреваемую в организации покушения на жену муниципального депутата Михаила Хананашвили Светлану. Об этом сообщает ТАСС.

"Погарченко вину признала в полном объеме, активно содействует раскрытию преступления, дает изобличающие на всех фигурантов дела показания", – мотивировали свой запрос представители следствия.

В пресс-службе суда факт запроса подтвердили и уточнили, что рассмотрение ходатайства состоится в ближайшие сроки.

Нападение на главного бухгалтера компании PBF GROUP Светлану Хананашвили произошло в четверг, 9 января. Уже в понедельник, 13 января, суд принял решение арестовать на два месяца директора частной школы "Русский Гарвард" Василису Маслову.

По версии следствия, именно она ответственна за организацию покушения на убийство жены депутата, рассматривается версия преступления на почве ревности. К нападению Маслова привлекла своих бывших учеников и студента третьего курса РЭУ имени Плеханова Николая Фролова. Мужчина нанес Светлане Хананашвили несколько ударов ножом, после чего женщина потеряла сознание. Злоумышленник уже сознался в содеянном.

Как заявил депутат Академического района Москвы от партии "Яблоко" Михаил Хананашвили, с Масловой он состоял исключительно в рабочих и дружеских отношениях. Он заявил, что в результате нападения его жена потеряла много крови и находится в тяжелом состоянии под наблюдением врачей.

