В Польше приступили к ремонту нефтепровода "Дружба"

Фото: ТАСС/Christian Ender/dpa/picture-alliance

Польский оператор нефтепровода "Дружба" Pern приступил к ремонту поврежденной ветки. Об этом говорится в сообщении компании.

По данным организации, главная цель работ заключается в том, чтобы как можно быстрее восстановить работу шины и полностью возобновить прокачку сырья.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что на польском участке нефтепровода "Дружба" произошла технологическая неисправность. При этом он не стал комментировать, могла ли там произойти диверсия.

Разгерметизацию на одной из двух ниток западного участка нефтепровода "Дружба" обнаружили в 70 километрах от Плоцка 11 октября. Оператор польского участка пояснил, что по данному участку нефть идет в ФРГ.

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер причиной произошедшего назвал "случайные повреждения". Он также добавил, что оснований полагать, что утечка случилась в результате диверсии, нет.



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