Премьер Польши прокомментировал аварию на нефтепроводе "Дружба"

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прокомментировал ситуацию с аварией на нефтепроводе "Дружба", которая произошла 12 октября. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик заявил, что компетентные службы расследуют произошедшее с целью выяснить – речь идет о случайности или об акте саботажа.

"Конечно, много следов сразу указывают на Кремль, но мы хотим быть очень ответственными и только тогда [когда будет завершено расследование] подтвердим предположения", – подчеркнул Моравецкий.

Ранее уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер назвал причиной утечки на нефтепроводе "Дружба" случайное повреждение.

12 октября оператор польского участка нефтепровода "Дружба" заявил о разгерметизации на трубопроводе. В компании PERN заявили, что ЧП было обнаружено поздно вечером во вторник, 11 октября. Поврежденный участок нашли на западном участке трубы в 70 километрах от Плоцка.

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