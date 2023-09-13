Украина использовала ракеты Storm Shadow при атаке на завод в Севастополе – СМИ

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Атака на судоремонтный завод, расположенный в Севастополе, была совершена Украиной при помощи британских крылатых ракет Storm Shadow. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на западных и украинских чиновников.

"Это были Storm Shadow", – сказал один из собеседников.

В ночь на 13 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по инфраструктуре Севастополя, что привело к появлению возгорания на судоремонтном заводе.

В результате этого 24 человека пострадали, еще два корабля Военно-морского флота (ВМФ) получили повреждения, они находились на территории завода на ремонте.

Отмечалось, что удар по Севастополю, который привел к пожару на местном судостроительном предприятии, был нанесен украинской авиацией.

Замгубернатора Севастополя Евгений Горлов заявлял, что в результате ночной атаки порядка восьми домов в Севастополе получили повреждения, семь из которых – многоквартирные. В частности, повреждения получили 60 окон и четыре кровли.



Пожар произошел на заводе в Севастополе в результате атаки ВСУ