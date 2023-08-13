Пожар на складе в Раменском полностью потушили

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Пожар на складе удобрений в подмосковном Раменском потушили. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар на складе в Подмосковье", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Возгорание на складе на Егорьевской улице в Раменском случилось утром 13 августа. Охваченная огнем площадь достигала 2,7 тысячи квадратных метров. Причиной пожара стало воспламенение удобрений.

Несмотря на горение удобрений уровень загрязняющих веществ в воздухе в районе ЧП оставался в норме. Характерный запах горения вблизи пожара также отсутствовал.



Вредных веществ в воздухе после пожара в Раменском не обнаружили