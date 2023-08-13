Причиной пожара в Раменском стало нарушение безопасности при сварочных работах

телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Предварительной причиной пожара на складе в Раменском стало нарушение противопожарных требований при производстве сварочных работ. Об этом заявили в телеграм-канале прокуратуры Московской области.

В ГУ МЧС по Московской области заявили, что огонь может распространиться на соседний склад.

"На месте работают более 70 человек и 26 единиц техники", – сообщили в телеграм-канале ведомства.

В настоящее время мобильная лаборатория замеряет воздух на предмет превышения допустимых концентраций вредных веществ.

Информация о возгорании на складе в Раменском поступила в 11:53 13 августа. По данным МЧС по Подмосковью, огонь распространился на площади 1,8 тысячи квадратных метров. Внутри склада горят удобрения.

В МЧС добавили, что огнеборцы наращивают силы и средства на месте ЧП. Пока сведения о пострадавших не поступали.

Немногим позже в прокуратуре Подмосковья заявили, что на территории производственно-складского комплекса произошло возгорание пластиковых поддонов. Однако точные причины установят по результатам пожарно-технической экспертизы.

