В Амурской области проводят проверку после отравления 17 детей в детском саду

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В детском саду "Золотая рыбка" в Амурской области за неделю отравились 17 детей. Об этом сообщается в телеграм-канале региональной прокуратуры.

В данный момент состояние детей оценивается как удовлетворительное. Они проходят амбулаторное лечение. Детский сад находится в поселке Прогресс.

Прокуратура города Райчихинска начала проверку, по результатам которой сотрудники ведомства оценят действия должностных лиц детсада в части своевременности обнаружения и тактики локализации заболевания, а также действия местных властей по вопросу организации предоставления дошкольного образования.

В Роспотребнадзоре по Амурской области сообщили, что ситуация находится под контролем ведомства. Деятельность детского сада была приостановлена на 60 дней.

"Причиной формирования очага с групповой заболеваемостью явился занос инфекции в учреждение ребенком, формальный подход к проведению "утренних фильтров" и несоблюдения требований санитарного законодательства в части нарушения режимов мытья столовой посуды, обработки игрушек, обеззараживания воздушной среды в помещении группы, дезинфекции", – добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что группа детей из детского сада в Орске отравилась, несколько человек были госпитализированы, их состояние оценивалось как средней степени тяжести.

Согласно предварительным данным, источником заболевания стал йогурт Новотроицкого молокозавода. Власти города решили изъять из оборота всю молочную продукцию и приостановить работу завода для проверки.

Позже Роспотребнадзор временно запретил выпуск и реализацию продукции молокозаводу. В ведомстве добавили, что на базе Орского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" начали исследование биоматериала от всех пострадавших детей.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявлял, что все дети, которым потребовалась помощь медиков, находятся в стабильном состоянии. Из 36 отравившихся ребят госпитализировали 9, у других детей симптомы отравления больше не наблюдались.

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