Появились кадры пожара в ТЦ "Стройпарк" в Балашихе

В Сети появилось видео пожара в торговом центре "Стройпарк" в подмосковной Балашихе. На кадрах видно, как из здания валит густой черный дым.

Кроме того, через окна виднеется открытое горение. Пламя распространяется очень быстро из-за обрушения кровли.

Пожар в торговом центре "Стройпарк" произошел утром 12 декабря. Сперва произошло возгорание стройматериалов на площадке рядом с торговым центром, откуда огонь перекинулся на первый этаж здания.

По последним данным, площадь возгорания составила 10 тысяч квадратных метров. Возгоранию присвоили четвертый ранг сложности. Ситуация осложнилась тем, что вблизи ТЦ нет источников воды.

В экстренных службах сообщили, что в результате происшествия пострадал охранник торгового центра. По факту пожара проверку организовала прокуратура Московской области.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание, вызванное дождем. Огонь вспыхнул под навесом, где хранился пенополистирол.

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