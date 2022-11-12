Украинские войска сбросили взрывное устройство на РЭС в Курской области – власти

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Глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что ВСУ сбросили взрывное устройство на подстанцию Глушковской РЭС. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

"Сегодня ВСУ сбросили с дрона самодельное взрывное устройство на подстанцию Глушковской РЭС. Пострадавших нет, однако есть незначительные повреждения оборудования", – говорится в его публикации.

В результате атаки некоторые дома остались без электричества. Старовойт подчеркнул, что специалисты уже работают над устранением последствий. Он заверил, что энергоснабжение будет восстановлено в ближайшее время.

Ранее украинские войска обстреляли Кореневский и Суджанский районы Курской области. Сообщалось, что в Суджанском районе около шести прилетов пришлось на село Гуево, еще 22 – на Плехово. Уточнялось, что в результате ЧП пострадавших и серьезных разрушений нет.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Губернатор Курской области сообщил об обстрелах села Гуево

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