Очередь на Крымский мост со стороны полуострова превысила 700 автомобилей

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По состоянию на 17:00 очередь автомобилей на Крымский мост со стороны Керчи превысила 700 автомобилей. Со стороны Кубани очередь составляет более 560 машин. Об этом сообщает телеграм-канал оперативной информации по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

"Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 561 транспортное средство, время ожидания около двух часов. Со стороны Керчи в очереди находится 711 транспортных средств, время ожидания более двух часов", – сообщает оперштаб.

Ранее Министерство обороны России сообщало, что киевский режим дважды пытался атаковать Крымский мост ракетами С-200. Российские ПВО успешно отразили атаку и сбили ракеты в воздухе.

Сообщается, что до начала атак со стороны Тамани очереди на Крымский мост не было. Со стороны Крыма до атак очередь составляла 49 автомобилей. Во время атаки киевского режима, движение по мосту было остановлено.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Москва решительно осуждает попытку Киева атаковать Крымский мост и не оставит это без ответа. По словам Марии Захаровой, подобные диверсии дают возможность еще раз убедиться в истинной сущности киевского режима.