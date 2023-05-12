Нормативы загрязнения воздуха в месте крупного пожара в Норильске не превышены

Фото: телеграм-канал "Дмитрий ГОРЯЕВ"

Нормативы загрязнения воздуха в месте крупного пожара на складах в Норильске в Красноярском крае не превышены, сообщил глава регионального главка Роспотребнадзора Дмитрий Горяев в своем телеграм-канале.

По его словам, ночью и утром специалисты провели мониторинг атмосферного воздуха. Он показал отсутствие превышений гигиенических нормативов загрязняющих веществ в районе ближайшей к пожару жилой застройки.

О вспыхнувшем на территории складских помещений пожаре на площади 1,5 тысячи квадратных метров стало известно 11 мая около 16:00 по московскому времени. К ликвидации огня привлекли более 40 человек и 12 единиц техники. Силы спасателей были направлены на недопущение распространения огня.

Позже стало известно, что площадь возгорания увеличилась до трех, а затем до четырех тысяч квадратных метров. Тушение огня осложнялось наличием на складах горючих жидкостей и плотной застройкой вблизи объектов.

Около 20:05 пожар на складах локализовали. О пострадавших не сообщалось.

