11:14Происшествия
В Киеве прозвучали взрывы
Фото: depositphotos/chikennnsem@gmail.com
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о взрывах в украинской столице, сообщает "Газета.ру".
"Взрывы в Киеве. Оставайтесь в укрытиях", – призвал Кличко.
По его словам, на территорию одной из детских больниц упали обломки ракеты. Никто не пострадал. Разрушений также нет.
Ранее СМИ писали о взрывах в Киеве, в Хмельницкой и Винницкой областях.
До этого представители Вооруженных сил Украины подтвердили повреждение портовой инфраструктуры в одном из украинских портов в Одесской области. В ночь на 2 августа в украинских СМИ сообщали о мощных взрывах в городе Измаил Одесской области.
Также сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли удар по объектам в районе Одессы, где велась подготовка к терактам против РФ с использованием безэкипажных катеров. Все спланированные к удару цели были уничтожены, отметили в Минобороны.
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