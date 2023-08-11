В Киеве прозвучали взрывы

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил о взрывах в украинской столице, сообщает "Газета.ру".

"Взрывы в Киеве. Оставайтесь в укрытиях", – призвал Кличко.

По его словам, на территорию одной из детских больниц упали обломки ракеты. Никто не пострадал. Разрушений также нет.

Ранее СМИ писали о взрывах в Киеве, в Хмельницкой и Винницкой областях.

До этого представители Вооруженных сил Украины подтвердили повреждение портовой инфраструктуры в одном из украинских портов в Одесской области. В ночь на 2 августа в украинских СМИ сообщали о мощных взрывах в городе Измаил Одесской области.

Также сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли удар по объектам в районе Одессы, где велась подготовка к терактам против РФ с использованием безэкипажных катеров. Все спланированные к удару цели были уничтожены, отметили в Минобороны.

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