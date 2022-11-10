11:03Происшествия
Врачи заявили об улучшении состояния пострадавших при крушении вертолета под Костромой
Фото: телеграм-канал SHOT
Врачи наблюдают положительную динамику в состоянии всех пострадавших при крушении вертолета Ми-2 в Костромской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.
По словам директора департамента здравоохранения Николая Гирина, состояние троих пострадавших оценивается как стабильно тяжелое, а еще одного – относительно удовлетворительное.
"Медики продолжают консервативную терапию раннего послеоперационного периода и комплекс плановых диагностических мероприятий для контроля за состоянием больных", – говорится в сообщении.
Санитарный вертолет Ми-2 потерпел крушение примерно в четырех километрах от аэропорта Сокеркино 8 ноября. На борту находились два фельдшера и два пилота, которые доставляли в областной центр пациента с инфарктом миокарада.
В результате крушения пациент скончался, а четверых пострадавших госпитализировали. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации воздушного транспорта.
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