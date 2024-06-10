Фото: телеграм-канал "МЧС Москвы"

Спасатели локализовали пожар в автосалоне на севере Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Распространение огня предотвратили на площади в 200 квадратных метров.

Пожар в автосалоне на севере города произошел утром в понедельник, 10 июня. Прибывшие на место спасатели установили, что площадь возгорания составляла 50 "квадратов". О пострадавших не сообщалось.

После этого площадь возгорания выросла до 200 "квадратов". В связи с этим столичный Дептранс временно ограничил движение по 2-му Нижнемасловскому переулку и 1-й Квесисской улице.

В тушении пожара задействовали 93 специалиста и 27 единиц техники. Помимо этого, к ликвидации огня привлекли пожарную авиацию.

