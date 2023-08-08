Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Режим локальной чрезвычайной ситуации ввели в доме в Астрахани, где взорвался газ. Глава города Олег Полумордвинов рассказал о принятом решении в своем официальном телеграм-канале.

"В Астрахани прошло внеплановое заседание муниципального оперативного штаба. По адресу Адмирала Нахимова, 38, приняли решение ввести режим локальной чрезвычайной ситуации", – говорится в его публикации.

Полумордвинов заверил, что дом детально обследуют специалисты. Он уточнил, что в настоящее время на месте происшествия еще проводятся следственные мероприятия.

Гражданам обязательно предоставят доступ в квартиры, чтобы они могли взять необходимые им документы, лекарства и ценные вещи, добавил глава города.

В свою очередь, глава Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил в своем аккаунте, что число пострадавших увеличилось до 13 человек.

"У всех постстрессовое состояние. Двое с ожогами верхних конечностей доставлены в ожоговое отделение Александро-Мариинской больницы", – написал он в публикации.

Он уточнил, что в многоквартирном здании всего насчитывалось 216 жильцов, 43 из них – дети.

Бабушкин рассказал, что уже оборудованы пункты временного размещения. Сейчас там находятся девять человек. Для жителей дома, где произошел взрыв газа, подготовили спальные места и продукты питания. Кроме того, для работы с ними пригласили медиков и психологов.

Губернатор также отметил, что решение о подаче электро- и водоснабжения будет принято после обследования.

Ранее стало известно о взрыве газа в доме № 38 на улице Адмирала Нахимова в Астрахани. В четырех квартирах было обнаружено возгорание. Из здания эвакуировали 70 человек. В результате происшествия погибли двое.

В 15:12 по московскому времени пожар ликвидировали. Минздрав региона сообщал о 12 пострадавших, двоих граждан госпитализировали с ожогами.

Позднее врач Александро-Мариинской областной клинической больницы рассказал о состоянии госпитализированных. У мужчины и женщины диагностировали поражение верхних дыхательных путей.



Два человека погибли в результате взрыва газа в жилом доме в Астрахани