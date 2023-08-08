Фото: телеграм-канал Readovka

Взрыв газа в жилом доме в Канске произошел из-за негерметичного трубопровода, сообщили в прокуратуре Красноярского края.

"В Канске прокуратура проводит комиссионные проверки качества и полноты капремонта газоснабжающего оборудования. К мероприятию привлечены специалисты администрации города и регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов края", – сообщается в телеграм-канале ведомства.



Проверка, проведенная прокуратурой показала, что 4 августа при работах по капремонту в доме 19 на улице Каландаришвили подрядчик не обеспечил герметичность трубопровода. Примерно в 17:00 работник бригады подал газ в систему, а в 17:43 воспламенилась накопленная смесь в жилых помещениях и подъезде. В результате инцидента жильцы получили различные травмы. Кроме того, было повреждено имущество граждан.

В ведомстве добавили, что на территории ЧП действует режим чрезвычайной ситуации. В свою очередь, Канский межрайонный прокурор объяснил пострадавшим жильцам порядок получения единовременной матпомощи. Кроме того, органами социальной защиты были подготовлены документы на выплату более 500 тысяч рублей 22 пострадавшим.

Также подрядной организации, которая осуществляла ремонт, предъявили вопрос о выплате пострадавшим компенсации и проведении ремонта поврежденных квартир и общедомового имущества за собственный счет.

В настоящее время прокуратура продолжает проверку, по результатам которой примут комплекс мер реагирования. Также виновные в ЧП понесут соответствующее наказание.

Согласно части 1 статьи 216 Уголовного кодекса РФ, сейчас проводятся допросы потерпевших, а также устанавливается нанесенный ущерб. Расследование остается на контроле прокуратуры.

О взрыве в пятиэтажном жилом доме на улице Каландаришвили стало известно днем 4 августа. Отмечалось, что разрушений в результате него нет. Ударной волной выбило только стекла.

Позже власти города решили ввести режим чрезвычайной ситуации из-за происшествия.

По информации следствия, инцидент произошел во время работ по замене трубопровода. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека").

По данным регионального Минздрава, число пострадавших в результате взрыва бытового газа в жилом доме Канска на востоке Красноярского края увеличилось до 14 человек.

Газ взорвался в жилом доме в Канске