08 июля, 23:44Происшествия
ПВО сбила очередной украинский беспилотник над Белгородской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Беспилотник ВСУ был сбит силами ПВО России над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.
"Около 23:10 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – указано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что беспилотник был сбит дежурными средствами ПВО.
Ранее, днем 8 июля, сообщалось об атаке ВСУ на здание ресторана под Белгородом. Согласно последним данным, погибли трое человек. Количество раненых также выросло до трех.
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