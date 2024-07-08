ПВО сбила очередной украинский беспилотник над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Беспилотник ВСУ был сбит силами ПВО России над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

"Около 23:10 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что беспилотник был сбит дежурными средствами ПВО.

Ранее, днем 8 июля, сообщалось об атаке ВСУ на здание ресторана под Белгородом. Согласно последним данным, погибли трое человек. Количество раненых также выросло до трех.