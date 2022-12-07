07:36Происшествия
Разбор завалов на месте обрушения дома в Нижневартовске завершен
Фото: 86.mchs.gov.ru
Специалисты завершили разбор завалов на месте частичного обрушения многоквартирного дома в Нижневартовске, рассказал начальник ГУ МЧС России по ХМАО-Югре Петр Кугуй. Об этом сообщает администрация Нижневартовска в телеграм-канале.
"В 24 часа этого же дня работа по разборке поврежденных конструкций дома была полностью отработана", – рассказал Кугуй.
Он добавил, что режим чрезвычайной ситуации, который ввели ранее, продолжает действовать.
Обрушение перекрытий второго и третьего этажей дома произошло 4 декабря. В ходе поисково-спасательных работ были найдены тела восьми погибших. Тела двух жертв трагедии удалось найти только спустя 2 дня после ЧП.
По данным Следственного комитета России по ХМАО, ЧП произошло из-за взрыва газового баллона в квартире, расположенной на первом этаже дома.
Родственникам погибших при обрушении дома выплатят по одному миллиону рублей. Семьи получат единовременную помощь в размере 100 тысяч рублей.
Поисково-спасательные работы на месте обрушения дома в Нижневартовске завершены
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