Движение трамваев на проспекте Мира восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Движение трамваев № 17 на проспекте Мира восстановлено после задержки из-за застрявшего на путях автомобиля. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По данным транспортного ведомства, инцидент произошел в районе остановки "Северянинский путепровод". В результате маршрут общественного транспорта был временно изменен.

Пассажиров призывали быть внимательными и следить за объявлениями.

23 ноября произошла авария на Красноказарменной улице, из-за которой движение по трамвайным путям было приостановлено. Транспорт не ходил в обе стороны. Позже движение восстановили.

Между тем движение транспорта было затруднено на 12-м километре МКАД в районе съезда № 11 из-за столкновения автомобиля Fiat Ducato с "КамАЗом". Водителей призывали выбирать пути объезда.

По предварительным данным ГАИ, водитель Fiat въехал в стоявший на пятой полосе грузовик, который проводил уборочные работы. От полученных травм водитель иномарки скончался на месте. Через некоторое время движение восстановили.

