Мачта освещения упала на проезжую часть на съезде на Старошереметьевское шоссе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта перекрыто на съезде на Старошереметьевское шоссе из-за упавшей на проезжую часть мачты освещения, сообщается в телеграм-канале Мострансавто.

В результате автобусы маршрута № 43 заблокированы в районе остановки "Поворот на Хлебниково". Движение возобновится, как только экстренные службы освободят проезжую часть. Они уже отправились на место происшествия.

Ранее мужчина в нетрезвом состоянии угнал автобус в поселке Малаховка в Люберцах, после чего столкнулся с машиной в Раменском. У 31-летнего злоумышленника произошел конфликт с водителем маршрутки, в ходе которого он применил силу и завладел ключами от транспортного средства.

Затем в Раменском он выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с легковушкой. Полиция задержала угонщика. Помимо уголовной статьи, ему грозит и административная ответственность.