Число погибших при взрыве в доме в Нижневартовске возросло до 7

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Число погибших при взрыве газа с последующим обрушением части жилого дома в Нижневартовске возросло до семи человек. Об этом сообщает газета "Известия".

Как рассказал изданию представитель пресс-службы регионального главка МЧС Дмитрий Плотников, на месте ЧП было обнаружено тело женщины.

Трагедия произошла 4 декабря. В результате взрыва газа обрушились перекрытия второго и третьего этажей жилого дома на улице Мира.

По последним данным, после происшествия были госпитализированы четыре человека. Двое из них находятся в реанимации в ожоговом центре в Сургуте, куда их доставили силами санавиации.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. В качестве приоритетной причины происшествия следователи рассматривают разгерметизацию баллона с газом при монтаже. Расследование продолжается. Опрашиваются свидетели, пострадавшим назначены медицинские экспертизы.



Взрыв газа произошел в жилом доме в Нижневартовске

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