Один человек пострадал при разгерметизации газового баллона в доме под Воронежем

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек пострадал при разгерметизации газового баллона в одном из жилых домов в Кантемировке Воронежской области. Об этом говорится в сообщении правительства региона в телеграм-канале.

"В Кантемировке Воронежской области в трехэтажном жилом доме произошла разгерметизация газового баллона. В здании выбито несколько стекол, есть один пострадавший – в средней степени тяжести", – говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавшему оказывают всю необходимую помощь.

"Власти держат ситуацию на контроле, в том числе и по остальным жителям этого дома, им будет оказана вся необходимая поддержка", – добавили в правительстве региона.

На территории России произошел ряд происшествий, которые связаны со взрывами бытового газа в жилых домах. Так, подобное ЧП случилось в доме № 5 по улице Кузнецова в Ярославле. В результате обрушились чердачные перекрытия и кровля, был зафиксирован один пострадавший.

Также взрыв бытового газа произошел в Нижневартовске. Часть здания обрушилась. Причиной происшествия стала разгерметизация газового баллона, который находился в квартире на втором этаже.

Кроме того, взрыв газа случился и в городе Заволжье Нижегородской области. Впоследствии произошло возгорание на площади около 30 квадратных метров. Из дома эвакуировали 18 человек, в том числе троих детей.



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