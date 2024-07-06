Пожар в Доме культуры в Москве ликвидирован

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарные полностью ликвидировали возгорание в Доме культуры на Ленинском проспекте в Москве. Об этом сообщает МЧС России в своем официальном телеграм-канале.

"В Москве огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в Доме культуры", – говорится в сообщении ведомства.

В результате пожара никто не пострадал, подчеркнули в МЧС.

Задымление в Доме культуры произошло вечером 5 июля. Возгорание случилось на втором этаже четырехэтажного здания – оттуда шел черный дым. После проведения разведки сотрудники МЧС начали вскрывать кровлю.

Вскоре пожару присвоили второй номер сложности. Огонь распространялся на втором этаже здания. Находившиеся во Доме культуры люди эвакуировались из здания самостоятельно.

Через некоторое время пожарным удалось локализовать возгорание. Огонь успел распространиться на 350 квадратных метров.